تامر عاشور يغني لـ آمال ماهر ويوجه رسالة لأنغام من حفله بمهرجان العلمين

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 أغسطس 2025 03:58 مساءً - أحيا الفنان تامر عاشور حفل غنائي مميز في مدينة العلمين الجديدة ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان العلمين الجديدة 2025، الذي شهد حضور مكثف للجمهور حيث كان الحفل كامل العدد.

أبرز لقطات الحفل

وعد تامرعاشور جمهوره بحفلٍ مميز وسهرة طويلة يقدم فيها أشهر أغانيه المميزة التي يحبها الجمهور، وبدأ الحفل بأغانيه الشهيرة منها ما بتهزش، هاجي على نفسي وتسلم، ذلك إلى جانب عدد من الأغاني الدرامية التي يحبها الجمهور ويتفاعل معها كان أبرزها "هايجيلي موجوع".

وقد حرص تامر عاشور على تقديم مزيج من المشاعر بـ ميدلي، دمج عدد كبير من أشهر الأغاني التي لحنها لكبار النجوم، منها أغاني مميزة للفنانة آمال ماهر، ذلك إلى جانب ياريتك فاهمني لأنغام، قلبك يا حول الله لبهاء سلطان، من العشم لعمرو دياب.

View this post on Instagram A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)

أنغام حاضرة في حفل تامر عاشور

من المعروف أنتجمعه علاقة طيبة بالفنانة أنغام وتعاونا معاً في العديد من الأعمال المميزة، وخلال الحفل وجه لها رسالة خاصة من مسرح حفله بالعلمين وقال: "كل التحية للفنانة الكبيرة أنغام، تمنياتي القلبية لها بالشفاء العاجل، وإن شاء الله ترجع تنور وتمتعنا بفنها الجميل"، وقدم لها أغنيتين هما "من السنة للسنة، فاتوا بالكثير".

يُشار إلى أن النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة تقام في قلب المدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، وتحديدًا في ساحة "U-ARENA"، التي تم تأسيسها في وقتٍ قياسي لتكون مركز نابض بالحياة يستوعب آلاف الزوار من محبي الفن والموسيقى، وتتولى شركة تذكرتي، تنظيم الحفلات الفنية والعروض الثقافية المقرر إقامتها خلال فعاليات المهرجان.

ويأتي تنظيم هذه النسخة الجديدة استكمالًا للنجاحات التي حققها المهرجان في دورتيه الأولى والثانية، وأثبت خلالها مكانته كمنصة شاملة تضم كافة ألوان الفنون والترفيه، وجذب أنظار الملايين داخل مصر وخارجها، إذ شهدت الدورة السابقة مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، واستقبال زوار من أكثر من 104 جنسيات حول العالم، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمسؤولين والدبلوماسيين من الدول العربية والأجنبية.

إصابة تامر عاشور

وكانقد تعرض لوعكة صحية خلال الفترة الماضية، وأُصيب بالرباط الصليبي في الركبة، وبعد الفحوصات طالبه الطبيب بإجراء عملية جراحية حتى تتحسن حالته الصحية. وبعد الجراحة خضعلجلسات علاج طبيعي مع الراحة التامة في المنزل لفترة معينة، واعتذر عن كل ارتباطاته الفنية خلال الفترة الماضية، ماعدا الحفل الذي جمعه بالنجم تامر حسني في الكويت، وحفله ضمن فعاليات مهرجان موازين وظهر فيها وهو يتكأ على عكاز يساعده في الحركة.

اطلعى على.. أنغام تبكي بعد اتهامها بتدبير حملة الهجوم على شيرين: كفاية ظلم وأنا مش حسكت

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».