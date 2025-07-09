شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز القوانين التى أقرها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود حسينالأربعاء، 09 يوليو 2025 12:43 م
اختتم مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته بدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني أمس الثلاثاء 8 يوليو 2025، ليتم فض دور الانعقاد الذي بدأ مطلع شهر أكتوبر 2024.
وجاءت أبرز القوانين التي أقرها مجلس النواب خلال دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني، كالتالي:
- قانون الإجراءات الجنائية.
- قانون العمل.
- قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
- قانون الضمان الاجتماعي.
- قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
- قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له.
- قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
- قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
- قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
- قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
- تعديل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.
- تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسن 1981.
- تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
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