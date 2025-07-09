شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز القوانين التى أقرها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

اختتم مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته بدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني أمس الثلاثاء 8 يوليو 2025، ليتم فض دور الانعقاد الذي بدأ مطلع شهر أكتوبر 2024.

وجاءت أبرز القوانين التي أقرها مجلس النواب خلال دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني، كالتالي:

- قانون الإجراءات الجنائية.

- قانون العمل.

- قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.

- قانون الضمان الاجتماعي.

- قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

- قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له.

- قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

- قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

- قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

- قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

- تعديل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.

- تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسن 1981.

- تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.



