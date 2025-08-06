كاتس: الجيش يعمل تحت قيادة زامير بقوة في لبنان وسوريا والضفة وغزة وقاد هجوما ناجحا ضد إيران

أكد وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "من حق رئيس الأركان إيال زامير التعبير عن موقفه لكن الجيش سينفذ قرارات القيادة السياسية".
واضاف :"الجيش يعمل تحت قيادة زامير بقوة في لبنان وسوريا والضفة وغزة وقاد هجوما ناجحا ضد إيران".
هذا وتتجه الأنظار إلى الاجتماع المرتقب للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، المقرر عقده يوم غد، والذي سيبحث خيار تنفيذ سيطرة عسكرية كاملة على قطاع غزة، بما يشمل المناطق التي يعتقد أن الأسرى محتجزون فيها.
ويأتي هذا التحرك بعد اجتماع أمني مغلق عقده رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يوم أمس، استمر قرابة ثلاث ساعات، وشارك فيه كل من وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ورئيس أركان الجيش إيال زامير، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الأمنيين.
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