"تلفزيون سوريا": القوات الإسرائيلية توغلت على طريق جباتا الخشب باتجاه قرية عين النورية في القنيطرة

أفادت قناة "تلفزيون سوريا"، بأن "قوات ​الجيش الإسرائيلي​ توغلت على طريق جباتا الخشب باتجاه قرية عين النورية في ​القنيطرة​".

وفي 2 آب الحالي، أفادت القناة بأنّ ​الجيش الإسرائيلي​ يتخذ منزلًا غير مكتمل البناء على طريق حضر- طرنجة بريف ​القنيطرة​ الشمالي مقرًا عسكريًا له، حيث أشارت حينها إلى وصول أكثر من 40 عنصرا من الجيش الإسرائيلي مع عربات عسكرية إلى المنزل الذي يعود لأحد المدنيين.

وتواصل إسرائيل توغلها في منطاق في جنوب سوريا منذ سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.