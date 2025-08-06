القوات الجوية الأوكرانية: أسقطنا 36 مسيرة روسية من بين 45 استهدفت مناطق في البلاد الليلة الماضية

اعلنت القوات الجوية الأوكرانية اننا "أسقطنا 36 مسيرة روسية من بين 45 استهدفت مناطق في البلاد الليلة الماضية".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن "وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 51 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية، فوق أراضي مقاطعات روسية عدة".
واوضحت في بيان ان "المناطق التي تم تدمير الطائرات المسيرة الأوكرانية فوقها توزعت كالتالي: "16 طائرة مسيرة فوق كل من مقاطعتي روستوف وبريانسك، و12 طائرة فوق جمهورية القرم، و4 طائرات مسيرة فوق مقاطعة فورونيج، و3 طائرات مسيرة فوق مقاطعة أوريول".
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