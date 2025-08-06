منظمة "أونكتاد": التجارة العالمية أظهرت مرونة مع نمو متوقع بنحو 2% بالنصف الأول من عام 2025

أعلنت منظمة "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" "أونكتاد" أن "​التجارة العالمية​ أظهرت مرونة في النصف الأول من العام رغم الرسوم الأميركية، متوقعة نموا عالميا بنحو 2%".

وكشف مصدر في المؤتمر لوكالة "نوفوستي"، انه "حتى الآن، أظهرت التجارة العالمية مرونة، مع نمو متوقع بنحو 2% في النصف الأول من عام 2025. ومع ذلك، فإن الرسوم الأميركية التي تم إعادة فرضها لم تتجاوز توقعات بعض الشركاء التجاريين فحسب، بل أعادت أيضا عنصر عدم اليقين، مما يجعل توقعات النصف الثاني من العام أقل قابلية للتنبؤ".

في كانون الثاني، توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد العالمي في عام 2025 بنسبة 2.7%. وفي نيسان، خفضت منظمة التجارة العالمية توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2025 بسبب الرسوم الجمركية المستوردة المتوقعة إلى 2.2% من 2.8%، بينما توقع "أونكتاد" تباطؤ النمو من 2.8% في عام 2024 إلى 2.3% في عام 2025.