النشرة: تحليق للطيران المسير فوق مناطق الجنوب وبعلبك

افاد مراسل الخليج 365، في الجنوب، عن "تحليق للمسيرات بشكل دائري فوق بلدات زوطر الشرقية، ميفدون، شوكين، النبطية الفوقا، علي الطاهر، كفرتبنيت، أرنون، يُحمُر الشقيف".

في هذا السياق افاد مراسل النشرة في بعلبك عن "تحليق للطيران المسير على علو متوسط فوق مدينة بعلبك وقرى الجوار".