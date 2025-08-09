أحمد عبد العزيز لسيدتي: لم أقصد تجاهل الشاب وهناك من يتصيد لي تصرفاتي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 أغسطس 2025 03:58 مساءً - حالة من الإستياء والإنتقاد يواجهها الفنان أحمد عبد العزيز منذ أيام بسبب مقطع متداول له وهو يرفض أن يصافح معجب مد يده ليسلم عليه أثناء اتجاهه لحضور إحدى الفاعليات الفنية.

أكد أحمد عبد العزيز في تصريح خاص لسيدتي أن كل ما يتم تداوله من أخبار ومنشورات على السوشيال ميديا لا أساس لها من الصحة ولم تكشف حقيقة الأمر، وعندما سألناه إذا كان يشعر بوجود نوع من التصيد لتصرفاته مع الجمهور، قال: "بكل تأكيد أشعر بالتصيد لأنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذا الموقف"، وتابع حديثه قائلاً أنه أصبح لا يحاول أن يرهق ذهنه وتفكيره عن أسباب هذه الأمور، خاصةً لأنه من الطبيعي ألا يوجد إجماع على حب شخص معين من جميع الأطراف.

أشار عبد العزيز أن أعداء النجاح موجودين في كل مكان وزمان والانسياق وراء مخطاطتهم وأهدافهم لا يعنيه في أي شىء، وحول تأثير مثل هذه الأمور على حالته النفسية، أكد لسيدتي أنه يتجاهل دائماً هذا النوع من المشاكل لأنه يعرف أخلاقه جيداً.

حقيقة الفيديو المتداول

قال أحمد عبد العزيز أن كل ما يهمه في الأمر جمهوره ومحبيه المخلصين، وأصدر لهم بيان رسمي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ليوضح حقيقة الأمر، وقال أن الفيديو المتنتشر على السوشيال ميديا لم يكشف الحقيقة وأوضح أنه كان على عجالة من أمره فلم ينتبه إلى أن الشخص يرغب في مصافحته، وأكد أنه كان متأخراً عن الموعد المحدد للفاعليه، وعندما التقي الشاب ظنه من المنظمين ويفتح له الطريق ليصل للأسانسير، مؤكداً أنه لم يتجاهل أبداً أي معجب من جمهوره طوال مشواره الفني.يُشار إلى أن عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي والمشاهير تفاعلوا مع المقطع المتداول وانتقدوا تصرف، حتى أن الإعلامي شريف مدكور طالب بتحليل لغة الجسد ليتعرف عن السبب وراء هذا التصرف الغريب.

فهد البطل آخر أعماله

الجدير بالذكر أنشارك في مسلسل فهد البطل الذي تم عرضه خلال الموسم الرمضاني الماضي، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويجسد أحمد العوضي شخصية فهد، الشاب الصعيدي الذي يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره في القاهرة وبدء حياة جديدة؛ يدخل في صراعات لا تنتهي، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه.

وتضم قائمة أبطال مسلسل "فهد البطل"، إلى جانب أحمد العوضي، كلاً من: ميرنا نور الدين، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبدالعظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، زينة منصور، محمد أبو داوود، ومراد فكري صادق.

