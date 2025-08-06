منصة كوين بيس تضيف 21 عملة رقمية جديدة وسط نتائج مالية متباينة

أعلنت منصة كوين بيس عن إدراج 21 عملة رقمية جديدة خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث تصدرت عملات الميم المشهد، أبرزها “Fartcoin” و”Prompt” و”Zora”.

وشهدت “Fartcoin” وحدها أكثر من ثلاثة ملايين صفقة، ما يعكس تركيز المنصة على العملات ذات التفاعل العالي ورسوم التداول المرتفعة.

يأتي هذا التوسع في ظل نتائج مالية مختلطة.

فرغم نمو الإيرادات بنسبة 33% على أساس سنوي لتصل إلى 1.05 مليار دولار، فإنها جاءت دون توقعات السوق البالغة 1.59 مليار دولار.

كما انخفضت أحجام التداول الشهرية من 89 مليار دولار في أبريل إلى أقل من 57 مليار دولار بحلول يونيو، بعد أن تجاوزت 100 مليار دولار شهريا في الربع الأول.

تعكس هذه التحركات اعتماد كوين بيس المتزايد على الأصول عالية الزخم لجذب المتداولين، خاصة عملات الميم التي تمثل مصدر كبير للرسوم رغم تقلباتها العالية ومخاطر التلاعب فيها.

في المقابل، تسعى كوين بيس إلى تنويع نموذج أعمالها وتوسيع خدماتها لتقليل الاعتماد على التداول وحده، في محاولة لتصبح منصة مالية متكاملة على غرار “WeChat” أو “Alipay”.

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