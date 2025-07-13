البرلمان ينشر جدول أعمال جلسة الغد

سابعاً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) تنفيذ الحجز قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاق الموقع في ۲۸ تموز/ ۱۹۹٤ بشأن تنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار. (لجنة العلاقات الخارجية).

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012