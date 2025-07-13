انت الان تتابع خبر البرلمان ينشر جدول أعمال جلسة الغد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وبحسب الجدول الذي نشرته رئاسة البرلمان تضمنت الجلسة:
اولاً : التصويت على رئيس وأعضاء مجلس الخدمة الاتحادي.
ثانياً: التصويت على رئيس مجلس الدولة.
ثالثاً: التصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (۲۰) لسنة ۲۰۲۰ . (لجنة التعليم العالي والبحث العلمي)، (۱۸) مادة).
رابعاً: التصويت على مشروع قانون تصدیق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية (لجنة العلاقات الخارجية(.
خامساً: تقرير ومناقشة القراءة الثانية مقترح قانون التعديل الاول لقانون وزارة التربية رقم (۲۲) لسنة ۲۰۱۱. (لجنة التربية)، (٥) مادة).
سادساً: تقرير ومناقشة القراءة الثانية مقترح قانون حماية وتحسين البيئة. (لجنة الصحة والبيئة).
سابعاً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) تنفيذ الحجز قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاق الموقع في ۲۸ تموز/ ۱۹۹٤ بشأن تنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار. (لجنة العلاقات الخارجية).
ثامناً: تقرير ومناقشة القراءة الثانية مقترح تعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (۱۳) لسنة ٢٠١٨. (اللجنة القانونية).
تبدأ الجلسة الساعة الواحدة بعد الظهر