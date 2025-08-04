شكرا لقرائتكم خبر موسم العنب بنجران.. يعزز الاقتصاد الزراعي والسياحي بالمنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعد بساتين العنب في منطقة نجران، من المصادر المهمة في الاقتصاد الزراعي والسياحي، وتمتد تلك البساتين على نحو 67 هكتارا، وتنتج نحو 3000 طن من العنب سنويا، وتأتي هذه الأيام متزامنة مع قرب نهاية الموسم لقطف محصول العنب في آخر أغسطس، الذي يشكل مؤشرا إيجابيا على تطور القطاع الزراعي بنجران، ويعزز مكانة المنتج المحلي في الأسواق.

ويعتبر موسم حصاد العنب في الصيف كل عام، من أكثر المواسم شعبية بين السكان والزوار، إذ يمكنهم الاستمتاع بالتسوق والترفيه بين بساتين العنب بمزارع قرية الحضن، وقرى غرب مدينة نجران الزراعية، التي تشتهر بجمال طبيعتها وتنوع محاصيلها الزراعية، وذلك لخصوبة أراضيها واعتدال مناخها على مدار السنة، فضلا عن وفرة المياه، مما يجعلها مصدرا اقتصاديا زراعيا، وكذلك مسارات سياحية ريفية تجذب الكثير من الزوار والسكان المحليين.

وخلال جولة «واس» في المزارع المنتشرة على ضفاف وادي نجران، وخصوصا مزارع العنب، رصدت جني المزارعين لعناقيد العنب المتدلية من الأغصان، التي تحظى بشعبية كبيرة بين المستهلكين خلال فصل الصيف، نظرا لجودته العالية، نظير العناية التي يحصل عليها منذ البداية والاهتمام الكبير من المزارعين بالمحافظة على هذا المنتج المميز، مما جعله موروثا زراعيا ملهما للأجيال الحالية.