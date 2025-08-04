محافظة الحناكية تطلق أول مهرجان رسمي للعنب في مركز النخيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستعد محافظة الحناكية لإطلاق أول مهرجان رسمي للعنب، الذي يقام في مركز النخيل بمنطقة المدينة المنورة خلال الفترة من 13 حتى 17 أغسطس 2025، في خطوة تهدف إلى دعم القطاع الزراعي المحلي وتعزيز النشاطين الاقتصادي والسياحي في المركز، الذي يعد من أبرز الواحات الزراعية بالمنطقة.

ويتميز مركز النخيل، الواقع شمال شرق المحافظة، ببيئته الخصبة التي تحيط بها الأودية، ما يوفر ظروفا مثالية لزراعة العنب والفواكه الموسمية، ويشتهر بجودة محاصيله وتنوع إنتاجه، لا سيما العنب والتمور، بفضل تربته الغنية ومناخه المعتدل.

ويهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على منتج العنب المحلي، والتعريف بجودته وتنوعه، إلى جانب تقديم منصة تسويقية للمزارعين لعرض منتجاتهم أمام الزوار والمستهلكين والمستثمرين، بما يعزز من مكانة مركز النخيل كمصدر نوعي للمنتجات الزراعية في المنطقة، ويسهم في ترسيخ الهوية الزراعية للمركز وربطها بالإرث المحلي، فضلا عن رفع الوعي الغذائي والزراعي لدى المجتمع.

ويتضمن المهرجان فعاليات متنوعة تشمل معرضا لأصناف العنب ومنتجاته، وأركانا للضيافة والقهوة السعودية والتمور، إضافة إلى عروض فنية وتراثية، وركن للأسر المنتجة والحرف اليدوية، وأنشطة تعليمية وترفيهية للأطفال، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.