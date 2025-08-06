تكنولوجيا: تسريب يكشف الموعد المحتمل لحدث إطلاق آيفون 17

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في منتصف يوليو الماضي، كشف تقرير من مارك غورمان عبر بلومبرغ، المعروف بدقة تسريباته المتعلقة بأبل، أن حدث إطلاق سلسلة آيفون 17 سيعقد خلال الأسبوع الذي يبدأ في 8 سبتمبر.

حينها رجّح غورمان أن يتم الحدث في أحد الأيام: 8 أو 9 أو 10 سبتمبر، مستبعدًا يوم 12 لكونه يصادف يوم جمعة، وهو يوم لا تقيم فيه أبل عادةً فعالياتها، كما أن يوم 11 سبتمبر يُعتبر تاريخًا حساسًا ترغب الشركة في تجنّب أي ارتباط به.

ومؤخرًا، تداولت تقارير نقلاً عن مصادر غير معلنة داخل شركات اتصالات ألمانية، أن الموعد المحدد للحدث سيكون يوم الثلاثاء 9 سبتمبر.

ووفقًا للتقليد المعتاد لدى أبل، ستُطرح هواتف آيفون الجديدة (آيفون 17، آيفون 17 Air، آيفون 17 Pro، وآيفون 17 Pro Max) للبيع في الأسواق الأولى يوم الجمعة 19 سبتمبر، أي بعد عشرة أيام من الحدث.

ويُنتظر أن يأتي آيفون 17 Air ليحل محل نسخة Plus التي كانت الأقل مبيعًا ضمن العائلة. ورغم أن الهاتف الجديد سيتميز بنحافته اللافتة وخفة وزنه، إلا أنه سيُضحّي بجزء من عمر البطارية وقوة أداء الكاميرا لتحقيق هذا التصميم فائق النحافة، ما يترك السؤال مفتوحًا حول مدى قدرته على تحقيق نجاح أكبر من سابقه.

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