تكنولوجيا: هاتف vivo T4 Pro يحصل على شهادة BIS قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن سلسلة vivo T4 الواسعة لا تتوقف عن التوسع، فبعد إطلاق T4 و T4R و T4 Lite و T4x و T4 Ultra، تستعد الشركة لإضافة عضو جديد هو T4 Pro. هذا الإصدار المرتقب حصل مؤخرًا على شهادة BIS، ما يشير إلى اقتراب موعد إطلاقه في الهند.

وفقًا لمصادر صناعية، سيأتي vivo T4 Pro مزودًا بشاشة OLED مقاس 6.78 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز، وسيعتمد على معالج Snapdragon 7 Gen 4.

كما سيحمل كاميرا بيريسكوب تيليفوتو بدقة 50 ميجابكسل من نوع Sony IMX882 بقدرة تقريب بصري 3x، مع إمكانية تصوير فيديو بدقة 4K من خلال كلٍ من الكاميرا الخلفية والأمامية.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق vivo T4 Pro في وقت لاحق من هذا الشهر، بسعر يقل عن 30,000 روبية هندية (حوالي 343 دولارًا أمريكيًا).

المصدر